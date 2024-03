Na noite de quarta-feira (27), Buenos Aires foi palco de um evento marcante para o setor imobiliário de Guarapari. O coquetel de lançamento do Eco Villa Fratelli, um empreendimento de alto padrão da Ideally Construtora, localizado nas montanhas da região, reuniu corretores, convidados e parceiros para apresentar uma proposta única de vida ecológica em harmonia com a natureza.

O evento de lançamento contou com a participação dos parceiros Carvoeiro Brasa & Bar e Cervejaria Buena Vista, integrantes da Vila Gastronômica do Eco Villa Fratelli. Um chalé totalmente mobiliado e decorado foi apresentado aos corretores e imobiliárias locais.

Localizado a apenas 15 minutos das praias de Guarapari, o empreendimento promete uma experiência exclusiva para seus moradores. O Eco Villa Fratelli oferecerá 16 chalés de 2 quartos, sendo 1 suíte, sala integrada com cozinha, banheiro social, deck gourmet e 2 vagas de garagem.

Parceria. Para os idealizadores, Rodolfo Mai e Thiago Gobbi, a iniciativa nasceu durante uma viagem entre amigos. “Ele veio de uma brincadeira entre mim e o Thiago. Estávamos vindo para Buenos Aires com nossas famílias e, vendo o que estava acontecendo, pensamos que não podíamos ficar de fora. Fomos provocando um ao outro até comprar uma área e iniciar esse empreendimento”, conta Rodolfo Mai.

A parceria entre Rodolfo e Thiago pode se estender para outros projetos. Os dois, que nutrem uma amizade de longa data, vislumbram futuras empreitadas juntos. “Nossa amizade vem de muitos anos e acredito que terá muitos anos ainda. Rodolfo é um irmão que a vida me deu. Quem sabe, depois desse aqui encontramos alguma coisa para fazer juntos”, revela Thiago.

Além disso, Rodolfo Mai expressou sua satisfação com o resultado do empreendimento. “Ficamos muito felizes, pois é um empreendimento que valoriza a região. Viemos trazer algo diferente, bem pensado e planejado. A gente fica muito feliz com o resultado”, afirma.