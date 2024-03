O cenário cultural do Espírito Santo está de luto com a notícia do falecimento do músico Alexandre Lima, aos 54 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (28). O artista, reconhecido por seu talento e carisma, foi uma das vozes marcantes do grupo Manimal.

Alexandre Lima construiu uma carreira na área cultural, sendo uma figura proeminente não apenas localmente, mas também no cenário nacional. Quando entrou em coma, ocupava o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória.

Coma. O músico estava em coma havia 10 anos, sendo cuidado pela família em casa. Sua trajetória teve um abrupto interrompimento em 2013, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta, o que o levou ao estado de coma do qual não mais despertou.

O velório do músico será aberto ao público, acontecendo de 10h às 17h no Palácio Sônia Cabral, localizado no Centro de Vitória. Em seguida, será realizada uma cerimônia restrita aos familiares no cemitério Parque da Paz, onde ocorrerá o sepultamento.

O governador Renato Casagrande manifestou seu pesar pela perda do músico por meio das redes sociais. “Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida”, expressou Casagrande.