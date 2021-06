A manhã dessa segunda-feira (14) foi de acidente com vítima na BR 101, em Guarapari. O acidente envolveu quatro veículos e deixou outras três pessoas gravemente feridas no KM 339 da BR.

O acidente envolveu dois caminhões e dois veículos de passeio. Essas três pessoas eram de uma mesma família que seguia para Campos (RJ), após passar o final de semana em Guarapari. O motorista que morreu no acidente foi identificado como Weber Fidelis e que dirigia um veículo Gol.

O acidente. Segundo o que foi apurado junto as autoridades e também através de imagens do comércio local, um ônibus intermunicipal estava parado no sentido Guarapari realizando o embarque de passageiros. Os dois caminhões seguiam no sentido Guarapari, e os veículos de passeio seguiam no sentido oposto.

Para desviar no ônibus que estava parado no acostamento, o motorista do caminhão baú puxou o veículo para a esquerda, indo para dentro da pista. O caminhão carregado de laranjas que vinha atrás dele não conseguiu fazer essa mesma manobra e acabou colidindo com os dois veículos que vinham no sentido contrário.

A caminhonete foi atingida na lateral e rodou na pista. O veículo Gol foi atingido praticamente de frente, do lado do motorista, que faleceu na hora. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o óbito para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. Os feridos foram levados inicialmente para a UPA de Guarapari.