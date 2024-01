Na noite de terça-feira (2), uma colisão fatal na Praia do Morro, em Guarapari, deixou a comunidade chocada e de luto. O jovem Arthur Máximo da Cruz, de 18 anos, morreu quando a moto que pilotava foi atingida por um carro. Câmeras de videomonitoramento flagraram o acidente, que ocorreu em um cruzamento e ainda envolveu um terceiro veículo, que estava estacionado.

Embriaguez. De acordo com A Gazeta, o motorista do Volkswagen Taos foi identificado como João Victor Barroso Miranda, de 23 anos. Ele foi preso em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio duas vezes e embriaguez ao volante. Segundo relatos da Polícia Militar, ao ser abordado, o condutor admitiu ter consumido bebida alcoólica. Os policiais notaram sinais de embriaguez, incluindo fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e, posteriormente, para um hospital.

Segundo a PM, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, resultando na realização do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Após receber alta médica, ele foi conduzido sob escolta para a Delegacia Regional de Guarapari. No interior do veículo, os policiais encontraram um copo com bebida alcoólica, enquanto no porta-malas havia várias garrafas, algumas vazias e outras cheias.

O acidente. O motorista do Taos seguia sentido Avenida Veneza para Avenida Beira Mar, enquanto o motociclista trafegava na Avenida Mar do Norte sentido Avenida Paris. Vídeos do acidente mostram a violência da colisão, com o jovem sendo arremessado e o carro envolvido atingindo outro veículo estacionado na rua.

O Volkswagen Taos foi removido, já que nenhum condutor habilitado se apresentou para retirar o veículo. A motoneta, por sua vez, foi guinchada devido ao licenciamento atrasado. Segundo informações da Polícia Militar, Arthur não possuía habilitação para pilotar.

O corpo de Arthur foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para necropsia. Segundo informações de A Gazeta, um tio do jovem informou que o rapaz trabalhava com o pai em uma loja de acessórios para carros. Familiares relataram que Arthur encerrou seu expediente e se dirigia para casa no momento do acidente, onde iria se preparar para uma festa familiar.