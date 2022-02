Com as fortes chuvas dos últimos dias, motoristas entraram em contato com o portal 27 e se mostraram preocupados com um possível aumento da erosão na Rodovia do Sol entre os bairros Porto Grande e Meaípe.

O local tem uma grande erosão em que já caíram vários carros e está recebendo obras de recuperação do governo do Estado, através do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e está devidamente sinalizado. Até o momento, o que foi feto é uma base com a colocação de pedras para posteriormente acontecer o reparo total da posta.

Carros pesados. Mas os motoristas estão achando que devido as chuvas pode acontecer mais uma queda de parte da pista, principalmente com a passagens de carros pesados como ônibus e caminhões. Recebemos um vídeo de um motorista, mostrando que parte da pista, onde está a erosão, está bastante úmida e se a chuva continuar, o medo dos motoristas é cair ainda mais partes da pista causando mais acidentes. Veja o vídeo.

DER. O portal 27 entrou em contato com o DER para saber o que o órgão tem a dizer sobre essa preocupação dos motoristas. Através de nota o órgão respondeu que “O DER-ES informa que os trabalhos de restauração de Meaípe seguem conforme cronograma e as erosões serão solucionadas de forma completa com a obra de engordamento da enseada. O DER-ES informa ainda que está monitorando o trecho e ressalta que os motoristas devem trafegar com cautela pelo local.”