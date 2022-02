O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na tarde desta quinta-feira (17), no município de Anchieta, na microrregião Litoral Sul, para o anúncio de novos investimentos. Foi assinada a Ordem de Serviço para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Anchieta e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena. Além disso, o Estado vai construir e ampliar equipamentos de assistência social. Também foi entregue a nova quadra poliesportiva no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Paulo Freire.

“Estamos fazendo investimentos estratégicos em Anchieta. Vamos reformar o Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e, logo em seguida, construiremos o Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social]. Além disso, trabalhamos para atingirmos 100% de esgoto tratado. Vamos alcançar a universalização do esgoto aqui no município dez anos antes que a legislação pede”, comentou o governador.

Casagrande destacou a importância desses investimentos para a cidade. “Quando realizamos um investimento voltado aos moradores, atraímos também os turistas. Se a nossa casa não estiver arrumada, com uma praia limpa e cidade bem estruturada para os moradores, não temos como receber bem as pessoas de fora. A gente faz muita coisa e temos investimentos em todos os municípios deste Estado. Cada entrega que a gente faz, a gente vê como a vida das pessoas muda”, pontuou.

O prefeito de Anchieta, Fabricio Petri, ressaltou a parceria do Governo do Estado com os municípios. “Sabemos que o pacto federativo, na forma como é estabelecido, tem uma distorção da distribuição que concentra a maior parte dos recursos na União e a menor nos municípios. Só que é aqui no governo municipal que boa parte dos serviços são prestados. Diante desse cenário, temos o governador Renato Casagrande que, entendendo essa discrepância, estende a mão aos municípios e está levando obras para todos os 78 municípios capixabas, minimizando essa distorção na distribuição de recursos”, afirmou.

Investimentos

O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), está investindo mais de R$ 11,3 milhões no município. Foram autorizadas as obras para aumentar a capacidade da ETE de Anchieta e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena. Ao todo, mais de 19 mil pessoas serão beneficiadas com o serviço de saneamento. A previsão é que as obras sejam concluídas entre os meses de dezembro de 2022 e março de 2023.

As obras de melhorias do sistema vão promover o aumento da capacidade das unidades operacionais, como por exemplo, ampliação da ETE Anchieta, aumento do diâmetro de adutoras e redes existentes e da vazão, que será de 41,70 litros por segundo. Os bairros contemplados da sede do município de Anchieta são: Alvorada, Anchieta, Antônio Pedro Tavares, Cantagalo, Centro, Dom Helvécio, Jardim das Oliveiras, João XXIII, Justiça, Justiça II, Morro da Penha, Oliveira, Otávio Manoel de Oliveira, Ponta dos Castelhanos, Portal de Anchieta, Porto de Cima, Praia do Coqueiro e Vila Residencial Anchieta.

Outra obra significativa é a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena, que prevê ligações intradomiciliares e prediais, três elevatórias e a extensão da rede coletora, que vão melhorar a prestação de serviços ofertados à população dessa região e adjacências.

Para o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Pablo Ferraço, essas obras vão alavancar a economia local. “Anchieta é um dos balneários mais bonitos do Espírito Santo. Um ponto turístico cultural e religioso de visibilidade nacional, por isso os investimentos na expansão do saneamento vão fortalecer os atributos da cidade, contribuindo com o crescimento da economia e a redução de doenças sanitárias. Nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a preservação do meio ambiente, está sendo cumprindo”, afirmou.

Assistência Social

Durante a agenda no município, o governador Renato Casagrande anunciou repasses para obras de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e também para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ambos localizados no bairro Nova Jerusalém. O investimento total é de R$ 1,3 milhão, oriundos do Tesouro Estadual, somados à contrapartida do Município.

Os investimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados nos equipamentos de proteção social, em casos de ameaça ou perda de direitos de indivíduos ou famílias do território. Os Cras e Creas que compõem a rede de proteção social capixaba, são espaços que visam o empoderamento das famílias e de seus membros para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, contribuindo assim para a construção e reconstrução das relações familiares e comunitárias.

“O Cras foi construído na gestão passada do governador e agora estamos reformando esse equipamento para dar mais condições e dignidade de atendimento tanto para os usuários que buscam o serviço quanto para as equipes técnicas, que precisam de um lugar mais salubre para manter suas atividades, assim como a construção de um novo equipamento, que é o Creas”, comentou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

De acordo com ela, a pandemia foi um dos fatores que proporcionaram o aumento da violência e da violação intrafamiliar. “Então é importante que a gente fortaleça essa rede de serviço nos municípios para dar conta do atendimento da demanda, além de auxiliar na prevenção e na conscientização das pessoas, dos munícipes, para que a gente vá reduzindo cada vez mais a violência. O Governo do Estado tem atuado nos municípios não só proporcionando obras de estrutura física, mas também obras que cuidam das pessoas”, frisou a secretária.

Educação e infraestrutura

Ainda durante a agenda oficial, o governador Renato Casagrande fez a entrega das obras de construção da quadra poliesportiva coberta no CEEMTI Paulo Freire. O equipamento foi construído pensando na melhor segurança dos alunos. O quadro conta com alambrados, muretas e muros, estrutura metálica de sustentação da cobertura, telhas isotérmicas e proteção lateral.

Com o investimento de R$ 1.877.391,46, a obra também contemplou a urbanização da área externa da escola, foi construída uma nova cozinha e novo refeitório, novas instalações hidro sanitárias, instalações elétricas e instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Além da inauguração, o governador também visitou as obras de reurbanização da Orla da Costa Azul no balneário de Iriri e de drenagem e pavimentação das vias urbanas no bairro Guanabara, na sede do município, em um investimento total de R$10,5 milhões.

As obras de reurbanização da Orla de Costa Azul incluem a construção de seis quiosques, seis banheiros públicos acessíveis, três quiosques para venda de água de coco, além da construção de três decks de madeira e serviços de pavimentação, drenagem e paisagismo. No bairro Guanabara, estão sendo instalados 37.018 metros de pavimentação de blocos pré-moldados de concreto, 1.855 metros de rede de drenagem, 7.759 metros de meio fio em concreto e 2.643 metros de calçada cidadã.

“A solução proposta para a implantação do projeto da orla foi baseada em um plano de revitalização urbana com drenagem e nova pavimentação das ruas nas extremidades norte e sul”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, que ressaltou a importância dos serviços realizados na sede do município.

“O município de Anchieta tem algumas vias ainda sem pavimentação. São ruas que servem de acesso aos moradores às suas residências e que no período de chuvas fortes acabam ficando intransitáveis, seja por veículos ou pedestres. Já no período seco, ocorre o acúmulo de poeira ocasionando doenças respiratórias”, lembrou Marcus Vicente

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, também esteve presente na agenda. “Com todas essas obras, o Governo do Estado demonstra a força desses investimentos, sobretudo na área de saneamento. Mostra que é possível cuidar das pessoas, cuidando também da economia. Prova disso é que o Espírito Santo tem três prêmios de transparência, além de ser Nota A em gestão fiscal e ser o primeiro Estado a ter um Fundo Soberano. Além disso, temos o melhor Ensino Médio do País. Por isso, também precisamos nos destacar nos investimentos para garantir a melhor qualidade de vida para os capixabas”, salientou.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Marcelo Santos; além de vereadores e lideranças locais.