A Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada desta terça (07) uma jovem, de 21 anos, em uma ação integrada com a Polícia Militar, ao ser flagrada com arma e munições em ônibus interestadual de passageiros.

Inteligência. A operação teve como base informações de inteligência, indicando possíveis transporte de armas em pequenas quantidades em ônibus e veículos de passageiro, objetivando alimentar poder de fogo de grupos criminosos no ES.

A abordagem ocorreu por volta de 04h30, no posto da PRF em Safra, município de Itapemirim, no sul do ES. Com a mulher foram encontrados uma pistola 9mm, 3 carregadores, 31 munições, 1 porta carregador e 1 coldre para pistola, todos acomodados em uma bolsa, de posse da jovem.

Complexo da Maré. Indagada a respeito dos objetos, a mulher informou que foi contratada para buscar a arma na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, no RJ, e entregar a Facções Criminosas em Vila Velha, recebendo R$1 mil pelo transporte. Os ilícitos e a mulher foram conduzidos à Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.