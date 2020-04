O resgate de uma mulher no Morro da Pescaria em Guarapari por volta das 15h30 de hoje (11), deixou os moradores assustados. A PM, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento a uma mulher, ainda não identificada, que estava no alto do morro, mais precisamente na parte conhecida como pedra de Jesus.

Tiros. Eles foram acionados após moradores que estavam no Morro da Pescaria, ouvirem disparos de arma de fogo e acionarem a PM. De acordo com o apurado pelo Portal 27, ao chegar no local, a polícia avistou a vítima deitada na pedra e ainda com vida, com ferimentos no lado esquerdo do peito. Havia também perto dela um revólver calibre .38 e alguns pertences.

Ainda de acordo com as informações apuradas, com chegada dos PMs, dos bombeiros e dos médicos do SAMU, foi tentado um contato com a vítima que balbuciou algumas palavras. A arma que estava no local foi recolhida pela polícia.

Foram constatadas duas perfurações no lado esquerdo do peito da mulher, que acabaram transpassando o corpo. Não se sabe mais detalhes sobre os fatos e se havia mais alguma pessoa no local. Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para o Hospital de Urgência Emergência de Vitória. A polícia investiga os fatos desta ocorrência.