Desde o dia 19 de março, o Portal 27 vem fazendo transmissões ao vivo (lives) direto de sua redação, para trazer um painel sobre os números e o avanço do Coronavírus (Covid-19) em Guarapari, no ES, Brasil e no mundo.

As transmissões têm a apresentação do editor executivo Wilcler Carvalho, e da jornalista Roberta Bourguignon, correspondente do jornal A Tribuna e colaboradora do Portal 27. As transmissões acontecem de segunda a sexta, sempre a partir das 18h.

Até o momento, as transmissões alcançaram um público de quase 45 mil pessoas, com a participação de leitores de todo Estado e até de pessoas fora do país. “Fora as pessoas do país, temos pessoas que nos acompanham todos os dias da Europa e dos EUA. Isso é gratificante e só nos mostra a responsabilidade de nossas informações”, explica Wilcler.

As transmissões são executadas através das página do Facebook e também pela página do Instagram. Curta e compartilhe!