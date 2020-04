As limitações impostas para conter a propagação do novo coronavírus não só alteraram o cotidiano das famílias ao redor do mundo, mas também fizeram com que as tradições religiosas se adaptassem a essa realidade. Diante da pandemia da Covid-19, as grandes religiões em todo o planeta tiveram que tomar medidas: famílias judias fazem reuniões por videoconferência, mesquitas mantêm as portas fechadas e o Papa Francisco celebra Missas com a basílica de São Pedro vazia.

No Brasil, país que detém o maior contingente de fiéis católicos do mundo, as grandes datas de preceito são feriados nacionais. Afinal, cerca de 10% dos católicos de todo o mundo são brasileiros. A Páscoa, celebrada para rememorar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a festividade mais importante para os católicos. Com a pandemia do novo coronavírus, todos os rituais pascais – como Semana Santa, Domingo de Ramos e a própria Quaresma – foram submetidos a adaptações nunca vistas na história. As Missas passaram a ser transmitidas via internet através das redes sociais, seguindo a determinação da Santa Sé, sem a presença dos fiéis. O sacramento da Santa Eucaristia passou a ser apenas espiritual, e não físico.

Em Guarapari, não foi diferente. As Igrejas da Área Benevente seguiram as diretrizes do arcebispo Dom Dario Campos: as onze paróquias, de Guarapari, Alfredo Chaves e Anchieta, celebram as missas à distância. As primeiras recomendações do arcebispo foram emitidas em carta, no dia 27 de fevereiro de 2020.

Entrevista com Padre Diego Carvalho

“É necessário sentir com o irmão. Ter compaixão é ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo. O cristão é convidado a ressuscitar nos corações o amor e a esperança.”

Em entrevista exclusiva com o Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Diego Carvalho, o Portal 27 selecionou perguntas acerca das tradições católicas diante do isolamento social. Confira.

P27: A Páscoa é um momento de jejum, oração e renovação ao meditarmos os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Padre, quais são as reflexões que devemos tomar neste período, considerando o isolamento social promovido pela quarentena?

Padre Diego: A Páscoa é sempre um tempo de reflexão. Um convite a fazermos memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

Nesses tempos de isolamento social,somos convidados a fazermos de nossas casas um local de reflexão, oração e partilha.

P27: A Igreja Católica recomenda o jejum como prática espiritual. O que significa esse hábito nos rituais pascais?

Padre Diego: A penitência e o jejum são caminhos espirituais que nos conduzem ao amadurecimento da nossa fé, e, ao mesmo tempo, um convite para nos associarmos aos sofrimentos de Cristo.

O jejum também é um convite a lembrarmos de nossos irmãos mais pobres, que vivem às margens da sociedade. A penitência e o jejum devem gerar em nós frutos de caridade.

P27: Estamos atravessando um momento difícil, com a chegada de um vírus que tem causado tormento e morte a muitas pessoas. Sabemos que, na Itália, mais de 60 padres faleceram, cuidando dos enfermos em hospitas. Padre, qual o sentimento que fica? Quais ensinamentos do Pai precisamos ter em mente nesta época?

Padre Diego: De Deus viemos, para Deus voltaremos. Sacerdotes, profissionais da saúde, tantos outros experimentaram na carne as dores causadas por este vírus.

Para nós, permanece o testemunho de amor e entrega ao próximo. São os mártires do nosso tempo.

P27: Em tempos de Semana Santa, como podemos explicar para nossos leitores no que consiste esse momento tão importante para a Igreja?

Padre Diego: A Semana Santa faz memórias aos últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo até a sua ressurreição. Recordamos nestes dias todo o amor e entrega de Cristo para salvar a humanidade. O centro da Semana Santa é a Páscoa, ou seja, a Vitória de Cristo sobre a morte.

P27: Neste ano, a Campanha da Fraternidade nos convidou a olhar, de modo mais atento e detalhado, para a vida. “A vida é dom e compromisso”! Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. A vida é essencialmente samaritana. Quais são as reflexões que podemos transmitir a nossos leitores?

Padre Diego: A Campanha da Fraternidade ajudou os fiéis católicos a repensar a prática do Evangelho. Não adianta apenas falar bonito, rezar bonito! É necessário praticar.

É necessário sentir com o irmão. Ter compaixão é ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo. O cristão é convidado a ressuscitar nos corações o amor e a esperança.