A construção da Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Barbados (ETE Barbados), em Colatina, teve suas obras concluídas. O projeto de saneamento que beneficiará mais de 125 mil habitantes teve parte de seus recursos, R$ 2,26 milhões, custeados pelo Fundo Renova Saneamento.

O projeto foi contemplado pelo Fundo por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O repasse, feito em 11 parcelas, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos nas obras de esgotamento sanitário. A Diretora Operacional do Bandes, Maria Emilia Vieira da Silva, destaca que o acompanhamento deste projeto é feito pela equipe técnica do banco capixaba, desde a avaliação da proposta até a conclusão das obras.

“Esse projeto é parte de um conjunto de iniciativas que visa à recuperação da bacia do Rio Doce e é mais uma ação que beneficia diretamente a população de Colatina e é relevante para o desenvolvimento do Estado”, afirma a diretora.

Na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), as águas residuais que retornam de casas, empresas e indústrias do município passarão por processos de tratamento antes de retornar ao meio ambiente. A expectativa com o serviço em funcionamento é proporcionar um impacto ambiental positivo para a bacia, com redução da carga poluidora, fundamental para a revitalização do rio Doce.

Medidas compensatórias do Rio Doce

O valor e as obras fazem parte das medidas compensatórias que a Fundação Renova, responsável pela recuperação dos impactos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais, se comprometeu a conduzir. O Bandes é o agente financeiro contratado pela Fundação para acompanhamento das atividades e aplicação dos recursos relacionados aos projetos e obras de esgotamento sanitário e destinação dos resíduos sólidos que são realizados em conjunto. A atuação abrange os quatro municípios do lado capixaba da bacia: Colatina, Linhares, Marilândia e Baixo Guandu.

Os recursos totalizam aproximadamente R$ 126 milhões para projetos e obras de saneamento de esgoto e destinação adequada de resíduos sólidos, que englobam recursos destinados ao Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (Condoeste) pela Fundação Renova, por meio do Bandes.

Estação de Tratamento de Esgoto Sede Colatina – ETE Barbados

A obra de complementação da Estação de Tratamento de Esgoto Sede Colatina foi beneficiada com recursos do Fundo Renova Saneamento, num valor total de R$ 2,26 milhões com capacidade de atender mais de 125 mil habitantes de Colatina. A obra apresenta um investimento total de R$ 5,95 milhões e o restante do investimento foi custeado por outras fontes captadas pela Prefeitura de Colatina