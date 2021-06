Fotógrafo com quase 10 anos de experiência no setor, Hugo Pires traz para o Portal 27 mais um ensaio carregado de sensualidade e ousadia. Ele que já é bastante conhecido com fotografias de diversos tipos de eventos, mostrando toda sua habilidade com as imagens, consegue se reinventar a cada ensaio.

Mineira. Neste novo ensaio ele fotografou Vanessa Medeiros, que veio de diretamente de Minas para Guarapari, somente para ser retratada por Hugo Pires. “Ela conheceu meu trabalho pela internet e veio de Governador Valadares para fotografar comigo. Ela já gosta de Guarapari e nós conseguimos fazer esse ensaio bem dentro daquilo que ela queria. Acho que conseguimos captar tudo que ela buscava, principalmente usando a serpente e todo o misticismo que tem esse animal”, explicou Hugo.

Confira como ficou o ensaio de Vanessa Medeiros por Hugo Pires.

