Mais uma vez a cidade de Guarapari amanhece com problemas de transporte público. Uma manifestação dos funcionários da empresa Lorenzutti, por falta de salários e cumprimento de acordos, paralisou os ônibus da empresa.

O movimento grevista está acontecendo desde abril e de acordo com os funcionários, eles estão reivindicando pagamentos de salários atrasados, ticket alimentação entre outros compromissos assumidos pela empresa, desde o ano passado. Os trabalhadores ainda fizeram uma passeata pela cidade.

“O trabalhador está cansado, não aguentamos mais. Muitos colegas estão passando necessidades, devendo aluguel, passando praticamente fome, porque não conseguem receber seus salários. Os tickets estão atrasados, fora os acordos do ano passado que a empresa não cumpriu, e por isso estamos fazendo essa manifestação. Hoje não vai rodar ônibus”, disse Carlos Alberto da Silva, que participa do movimento.

Ainda de acordo com ele, os funcionários fizeram tudo que é possível, até ficar um mês sem salário em junho do ano passado. “Por entender o momento, ficamos um mês sem salário, para receber parcelado, mas isso não aconteceu. Estamos trabalhando em meio a pandemia com toda dificuldade. Se não tivermos uma solução, amanhã também não haverá ônibus”, disse Carlos.

Resposta. Procurada pela Portal 27 a empresa enviou nota onde explica que:

“Hoje pela manhã, estamos sendo surpreendidos por um movimento considerado ilegal por parte dos rodoviários, visto que a empresa tem realizado reuniões com Sindicato da categoria e buscado solucionar a regularização dos salários, problema este não ocasionado pela empresa, mas sim pelas medidas restritivas impostas pelo Poder Público em razão da pandemia da COVID-19 e os 21 dias de paralisação total do serviço por força dos Decretos Estaduais nº 4848-R, nº 4859-R e nº 4866-R.

A empresa não tem medido esforços para regularizar a situação. Inclusive, na sexta-feira (dia 04/06/2021), quitou 100% do salário referente ao mês de abril, restando pendente apenas a parcela do acordo deste mês e os 50% referente ao mês de março justamente com relação aos dias paralisados.

Inclusive as tratativas entre a empresa e o Sindicato continuam. O Município deverá se manifestar até o próximo dia 11/06/2021 e uma nova audiência será realizada no dia 18/06/2021 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

A empresa e sua diretoria sempre se colocaram à total disposição dos funcionários para conversar abertamente.”