O Podcast do Portal 27 agora se chama Na Pauta Podcast. Foram feitas entrevistas com o subsecretário de turismo Gedson Merízio, a ex-secretária de saúde, Maria Helena Neto, o vereador Oziel de Souza, o deputado estadual Carlos Von e o Coronel Ferrari da PM. Todos eles são pré-candidatos a prefeitura de Guarapari.

As entrevistas são feitas ao vivo pelo Facebook, gravadas e exibidas na TV Sudeste (Canal 17 na RCA TV a cabo) e publicadas também no Youtube. Devido ao Coronavírus, o Na Pauta Podcast deu uma pausa. Ele volta em breve. Confira a entrevista com o deputado estadual Carlos Von que ainda não havia sido publicada. O podcast conta com a participação dos jornalistas Roberta Bourguignon (A Tribuna) e Fabiano Dos Santos (TV sudeste). Confira.