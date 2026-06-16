Na reta final da prisão domiciliar, arma de Bolsonaro é apreendida em blitz e Moraes exige explicações em 24 horas

O ministro Alexandre de Moraes determinou um prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique a apreensão de uma pistola Glock 9 mm de sua propriedade. O armamento estava em posse de um servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e foi interceptado durante uma blitz em Taguatinga (DF).

Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária em sua residência — regime concedido em 24 de março após uma internação por pneumonia bacteriana. Anteriormente, ele cumpria pena de 27 anos e 3 meses no Complexo da Papuda, em Brasília, decorrente da condenação na ação penal da trama golpista.

Detalhes da Apreensão. A apreensão ocorreu por volta das 23h30 da última segunda-feira (15), no Pistão Norte, em Taguatinga. Durante o bloqueio policial, os agentes abordaram um Honda Civic.

O condutor: Identificou-se como servidor do GSI.

O material: Uma pistola Glock 9 mm e um carregador sobressalente.

A justificativa: Levado à delegacia, o servidor afirmou que retirou a arma no mesmo dia devido a uma “pane” e que a levaria para manutenção, programando a devolução para o dia seguinte.

Os Questionamentos de Moraes. Na nova decisão, o ministro Alexandre de Moraes levantou duas frentes de questionamento: