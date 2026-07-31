Frente fria chega ao ES com chuva e muda o tempo no fim de semana; veja a previsão

Depois de dias marcados pelo tempo seco, o fim de semana será de transição meteorológica no Espírito Santo. A chegada de uma frente fria pelo oceano muda o cenário a partir desta sexta-feira (31), levando chuva para trechos do Estado e deixando o céu com predomínio de nuvens.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sexta-feira começa com umidade vinda do mar, favorecendo a ocorrência de chuva no litoral Sul, na Região Serrana e na Grande Vitória.
Durante a tarde e a noite, o sistema avança em direção ao Norte capixaba, provocando pancadas rápidas de chuva na região e no Nordeste do Estado. Nas áreas do interior mais afastadas do litoral, o céu permanece nublado, mas não há previsão de precipitação.
Como fica o tempo no sábado e no domingo
No sábado (1º), a frente fria segue em deslocamento para o norte. Na Grande Vitória, há previsão de chuva rápida entre a madrugada e o início da manhã, com o tempo firmando no decorrer do dia. As regiões Nordeste e Norte continuam sob influência do sistema, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Nas demais áreas — Sul, Serrana e Noroeste —, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica firme.
O domingo (2) marca a despedida do sistema meteorológico, que se afasta em direção ao sul da Bahia. Com isso, o tempo volta a ficar estável em todo o Espírito Santo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e ausência de chuva em todas as regiões, proporcionando temperaturas agradáveis para atividades ao ar livre.
Previsão detalhada por regiões
Sexta-feira (31)
Grande Vitória: Muitas nuvens e previsão de chuva rápida em alguns momentos.
Mínima: 18 °C | Máxima: 28 °C (Vitória tem a mesma variação).
Região Sul: Chuva rápida no litoral; sem previsão de chuva nas demais áreas.
Baixada: Mínima de 17 °C | Máxima de 29 °C.
Serrana/Altas: Mínima de 15 °C | Máxima de 26 °C.
Região Serrana: Muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos.
Baixada: Mínima de 17 °C | Máxima de 27 °C.
Altas: Mínima de 16 °C | Máxima de 25 °C.
Região Norte: Sol entre nuvens, sem previsão de chuva.
Mínima: 18 °C | Máxima: 30 °C.
Região Noroeste: Sol entre nuvens, sem chuva.
Baixada: Mínima de 20 °C | Máxima de 31 °C.
Mantenópolis e Alto Rio Novo: Mínima de 18 °C | Máxima de 29 °C.
Região Nordeste: Muitas nuvens com previsão de chuva rápida entre a tarde e a noite.
Mínima: 20 °C | Máxima: 30 °C.
Sábado (1º)
Grande Vitória: Sol entre nuvens com chuva entre a madrugada e o começo da manhã; tempo firme à tarde.
Mínima: 18 °C | Máxima: 29 °C.
Região Sul: Sol entre nuvens e sem chuva.
Baixada: Mínima de 17 °C | Máxima de 30 °C.
Altas: Mínima de 15 °C | Máxima de 27 °C.
Região Serrana: Sol entre nuvens e sem chuva.
Baixada: Mínima de 16 °C | Máxima de 28 °C.
Altas: Mínima de 15 °C | Máxima de 27 °C.
Região Norte: Muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.
Mínima: 17 °C | Máxima: 30 °C.
Região Noroeste: Sol entre nuvens, sem previsão de chuva.
Baixada: Mínima de 19 °C | Máxima de 30 °C.
Mantenópolis e Alto Rio Novo: Mínima de 17 °C | Máxima de 28 °C.