Frente fria chega ao ES com chuva e muda o tempo no fim de semana; veja a previsão

Depois de dias marcados pelo tempo seco, o fim de semana será de transição meteorológica no Espírito Santo. A chegada de uma frente fria pelo oceano muda o cenário a partir desta sexta-feira (31), levando chuva para trechos do Estado e deixando o céu com predomínio de nuvens.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sexta-feira começa com umidade vinda do mar, favorecendo a ocorrência de chuva no litoral Sul, na Região Serrana e na Grande Vitória.

Durante a tarde e a noite, o sistema avança em direção ao Norte capixaba, provocando pancadas rápidas de chuva na região e no Nordeste do Estado. Nas áreas do interior mais afastadas do litoral, o céu permanece nublado, mas não há previsão de precipitação.

Como fica o tempo no sábado e no domingo

No sábado (1º), a frente fria segue em deslocamento para o norte. Na Grande Vitória, há previsão de chuva rápida entre a madrugada e o início da manhã, com o tempo firmando no decorrer do dia. As regiões Nordeste e Norte continuam sob influência do sistema, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Nas demais áreas — Sul, Serrana e Noroeste —, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica firme.

O domingo (2) marca a despedida do sistema meteorológico, que se afasta em direção ao sul da Bahia. Com isso, o tempo volta a ficar estável em todo o Espírito Santo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e ausência de chuva em todas as regiões, proporcionando temperaturas agradáveis para atividades ao ar livre.

Previsão detalhada por regiões

Sexta-feira (31)

Grande Vitória: Muitas nuvens e previsão de chuva rápida em alguns momentos. Mínima: 18 °C | Máxima: 28 °C (Vitória tem a mesma variação).

Região Sul: Chuva rápida no litoral; sem previsão de chuva nas demais áreas. Baixada: Mínima de 17 °C | Máxima de 29 °C. Serrana/Altas: Mínima de 15 °C | Máxima de 26 °C.

Região Serrana: Muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Baixada: Mínima de 17 °C | Máxima de 27 °C. Altas: Mínima de 16 °C | Máxima de 25 °C.

Região Norte: Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Mínima: 18 °C | Máxima: 30 °C.

Região Noroeste: Sol entre nuvens, sem chuva. Baixada: Mínima de 20 °C | Máxima de 31 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: Mínima de 18 °C | Máxima de 29 °C.

Região Nordeste: Muitas nuvens com previsão de chuva rápida entre a tarde e a noite. Mínima: 20 °C | Máxima: 30 °C.



Sábado (1º)