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Quantas voltas você dá para estacionar em Guarapari?

A dificuldade para encontrar vagas de estacionamento no Centro de Guarapari e em Muquiçaba tem feito parte da rotina de moradores e visitantes. Mesmo fora da alta temporada, motoristas frequentemente precisam dar várias voltas pelas ruas para conseguir estacionar, principalmente nas áreas que concentram comércio, bancos, clínicas e órgãos públicos.

Diante desse cenário, será que a volta do estacionamento rotativo pode ser uma alternativa para melhorar a utilização das vagas existentes? O sistema permite maior rotatividade dos veículos, evitando que um mesmo carro permaneça ocupando um espaço por muitas horas e facilitando o acesso de mais pessoas aos serviços da região.

A medida, se bem executada, também pode beneficiar o comércio local. Com mais vagas disponíveis ao longo do dia, clientes encontram maior facilidade para estacionar e realizar compras ou resolver compromissos, contribuindo para o fortalecimento da atividade econômica nas áreas centrais.

O debate ganha ainda mais relevância durante o verão, quando a população da cidade aumenta significativamente com a chegada dos turistas. Se, atualmente, já há dificuldades para estacionar, na alta temporada a situação se torna ainda mais complicada, gerando transtornos para moradores e visitantes.

Embora experiências anteriores com o estacionamento rotativo em Guarapari tenham enfrentado problemas e disputas judiciais, quem defende o sistema defende que uma contratação bem planejada, com uma empresa séria e tecnologia adequada, pode garantir um sistema eficiente. Para muitos, a organização das vagas é uma necessidade cada vez mais urgente para acompanhar o crescimento da cidade e melhorar a mobilidade urbana.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Guarapari

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