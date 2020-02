O prefeito de Guarapari Edson Magalhães (PSDB), reuniu alguns convidados e a Deputada Federal Norma Ayub na manhã de hoje (27), para apresentar as obras do hospital de Guarapari. O Portal 27 não foi convidado para o evento, mas recebeu um vídeo de parte do discurso do prefeito.

Professores. No vídeo o prefeito comentou sobre o aumento de 12,84% que ele concedeu aos professores municipais. “Professor tem que ser valorizado”, disse.

Fraldas. Edson criticou os opositores e também teria supostamente mandado um recado a um deputado. “Não sabe o que é educação, não sabe nada. Não saiu das fraldas ainda”, afirmou.

Oposição babaca. Ainda segundo ele “Tem que parar de ser oposição babaca de Guarapari. Oposição que não entende nada. Oposição que fala pelos cantos sem saber de fato o que acontece. Essa é a pura verdade”, disse. Confira o vídeo.