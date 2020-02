O Arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Frei Dario Campos, divulgou uma carta, em nome de toda a Arquidiocese, orientando os fiéis da Igreja Católica sobre cuidados contra o Coronavírus, dentre outras enfermidades.

Além de recomendar que se lavem as mãos frequentemente e evitar locais fechados com aglomeração de pessoas, Dom Dario orientou que os fiéis não dessem as mãos durante a oração do Pai Nosso, nem dessem abraço da paz. O arcebispo ainda aconselhou que os fiéis recebam a comunhão “exclusivamente na mão” e que não distribuam, tampouco comunguem sob as duas espécies.

O Arcebispo escreveu ao final da carta que conta com a colaboração de todos para que não sejam facilitadores na transmissão de doenças como zica, dengue, chikungunya e o próprio coronavírus. “Todos corremos menos riscos e, claro, podemos expressar nosso carinho com os irmãos com um sorrido e um rosto acolhedor […]. Deus nos proteja e abençoe a cada um!”, completou.