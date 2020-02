O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, realizou no último dia (21) pela manhã a entrega de três novas viaturas e uma moto para a Guarda Civil Municipal (GCM). Os veículos irão atender os serviços diários da corporação e intensificar as ações do projeto da Base de Segurança Pública Municipal, implantada em Alto Pongal, para atender as comunidades do interior.

Duas viaturas, Renault Fluence e mais e uma moto XRE 300, foram disponibilizadas por meio de doação pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a articulação do deputado Estadual Cel. Alexandre Quintino. Já o outro veículo, um Ford Ka, foi locado pelo município.

A solenidade de entrega ocorreu na base da GCM e contou com a presença do comandante da Polícia Militar, major Riani; do deputado estadual, Alexandre Quintino; do gerente da GCM, Wander Nogueira, vereadores, lideranças e agentes de segurança.

“Com mais esse reforço de veículos iremos dar mais condições de trabalhos aos nossos agentes e garantir ainda mais a segurança de moradores e turistas de nossa cidade. Os veículos já estarão em uso durante o carnaval, implementando as ações de segurança elaboradas junto à Polícia Militar”, disse o prefeito.