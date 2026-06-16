Neymar de volta? Camisa 10 pisa no gramado pela primeira vez antes de jogo da Copa

Uma cena esperada há dias finalmente se concretizou nesta terça-feira (16). O atacante Neymar apareceu no gramado do centro de treinamento Columbia Park pela primeira vez desde que a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos. Até então, o camisa 10 não havia participado de nenhuma atividade em campo com o restante do elenco.

Ainda em processo de transição física, o jogador calçou tênis em vez de chuteiras e realizou apenas exercícios leves de condicionamento. Ele trabalhou de forma separada, sem ter contato com a bola ou participar das atividades integradas com os demais jogadores.

Exames de Rotina e Cautela Médica. A ida ao gramado acontece um dia após o craque passar por uma nova bateria de exames em uma clínica na região de Nova Jersey, na segunda-feira (15). O objetivo foi avaliar a evolução da recuperação de uma lesão na panturrilha.

Para tranquilizar a torcida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os testes já faziam parte do cronograma planejado pelo departamento médico e não foram motivados por nenhuma piora ou imprevisto no quadro do atleta.