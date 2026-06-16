Ginasta capixaba Geovanna Santos vai representar o Brasil na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A ginasta capixaba Geovanna Santos já está em solo asiático para um dos maiores desafios de sua carreira. Única representante da seleção brasileira na competição, a atleta embarcou no último domingo (14) rumo a Pequim, capital da China, onde disputará a etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A competição oficial acontece entre os dias 19 (sexta-feira) e 21 (domingo) deste mês.

A viagem antecipada foi estratégica: o objetivo é garantir um período crucial de aclimatação e adaptação ao fuso horário e clima do país. Geovanna viajou acompanhada pela árbitra internacional Cristina Vital. Com foco e determinação, a ginasta projeta uma participação histórica. “Pretendo melhorar o meu ranking mundial e conseguir finais e medalhas por aparelho”, destacou Geovanna.

Embalada por ouros no Pan-Americano. A capixaba chega ao mundial em excelente fase técnica. Recentemente, no Campeonato Pan-Americano, Geovanna brilhou ao conquistar duas medalhas de ouro com apresentações impecáveis. Na final do arco, ela garantiu o topo do pódio com a nota de 28.950 pontos; na sequência, repetiu o feito na fita, cravando 28.400 pontos para assegurar seu segundo ouro na competição.