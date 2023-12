O deputado estadual Zé Preto está envolvido em uma batalha jurídica contra o próprio partido, o Partido Liberal (PL), ao buscar a desfiliação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. O político, que almeja concorrer à eleição de prefeito em Guarapari, alega “discriminação política pessoal” por parte da direção do PL, presidido pelo Senador Magno Malta.

Ofício. O embate teve início quando Zé Preto manifestou seu interesse em concorrer ao cargo de prefeito de Guarapari. O deputado enviou um ofício à direção do PL, reivindicando sua posição como a maior liderança do partido na cidade e, consequentemente, o candidato natural à prefeitura. Contudo, segundo a defesa do deputado, o ofício nunca recebeu resposta.

Ignorado. Os advogados de Zé Preto argumentam que a discriminação política começou após o anúncio de sua intenção de se candidatar à prefeitura. Alegam que o PL, liderado por Magno Malta, passou a dificultar e preterir o trabalho político liderado pelo deputado, citando reuniões onde sua presença foi ignorada e declarações na mídia indicando que ele não seria o candidato do partido em Guarapari.

Bolsonaro. Outro ponto na argumentação do deputado é a não consulta de Zé Preto sobre a homenagem ao ex-presidente Bolsonaro, o que, segundo o deputado, caracteriza mais uma forma de discriminação. A defesa também destaca a não inclusão do deputado como membro do diretório do PL em Guarapari, em favor de “pessoas sem qualquer representatividade política eleitoral ou equivalentes ao do requerido”, conforme alega Zé Preto.

Discriminação política. Diante desse cenário, o deputado busca a desfiliação partidária por justa causa, para não perder o mandato de deputado e poder achar outro partido para disputar a eleição de prefeito, afirmando que a grave discriminação política pessoal que tem enfrentado tornou insustentável sua permanência no PL.

Perder ou manter o mandato? A defesa do político fundamenta a ação na busca pela tutela do judiciário para garantir seus direitos políticos e a possibilidade de concorrer à eleição de prefeito em Guarapari. Caso ele não consiga provar a discriminação junto a justiça eleitoral não restará outra alternativa, se quiser disputar a prefeitura, que é de sair do PL e perder o mandato de deputado para poder disputar a eleição de prefeito.