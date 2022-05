Começa amanhã (31) a novena de preparação à Festa Nacional de São José de Anchieta. Até o próximo dia 08 a celebração será acompanhada de missa e serão realizada sempre às 19h, com participação de pastorais do município e região.

De acordo com os organizadores, todos os dias após a novena, irão acontecer quermesse junina, com comercialização de comidas e bebidas típicas.

A missa solene de São José de Anchieta será realizada às 17h do dia 09 de junho, Dia do Santo, no pátio do Santuário, presidida por Dom Dário Campos, arcebispo metropolitano de Vitória e transmitida ao vivo pela TV Século 21. Em Seguida haverá show pirotécnico.

Nesse mesmo dia, às 15h acontece a transmissão simbólica da capital do Estado para Anchieta. A programação dos shows irá acontecer em um palco na Praia Central, com apresentação de diversas bandas nos dias 09, 10 e 11. Já no domingo, 12, haverá shows de samba e pagode na praça dos Imigrantes, a partir das 14h30min.

Este ano, nos dias 10 e 11 de junho, será montada uma tenda cultural, também na Praia Central, com apresentações circenses, teatrais e artísticas, sempre a partir das 16h. O evento é realizado pelo Santuário Nacional de São José de Anchieta e pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

31/05 A 08/06

19H – NOVENA E MISSA EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA,

APÓSTOLO E PADROEIRO DO BRASIL.

TODOS OS DIAS APÓS A MISSA, HAVERÁ QUERMESSE JUNINA.

QUINTA 09/06

SANTUÁRIO NACIONAL

15H – TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA SEDE DO

MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

17H – MISSA SOLENE DO APÓSTOLO E PADROEIRO DO BRASIL.

TRANSMISSÃO AO VIVO – PELA TV SÉCULO 21

18H30M – QUEIMA DE FOGOS

PALCO PRINCIPAL

21H – BANDA SOM DO POVO

23H – BANDA PELE MORENA

SEXTA 10/06

PRAIA CENTRAL

TENDA CULTURAL

16H – APRESENTAÇÕES CIRCENSE

17H – SHOW DE MÁGICA

19H30 – BANDA MARAJAH

PALCO PRINCIPAL

21H – NEW PLACE BAND

23H – JOÃO VICTOR E VINÍCIUS

SÁBADO 11/06

PRAIA CENTRAL

TENDA CULTURAL

16H – APRESENTAÇÕES CIRCENSE

17H – APRESENTAÇÃO TEATRAL

18H – CAPOEIRA LIBERTAÇÃO

19H30 – DOUGLAS LOPES E BANDA

PALCO PRINCIPAL

21H – BANDA TOMAÊ

23H – BANDA BADALLADOS

DOMINGO 12/06

PRAÇA DOS IMIGRANTES

14H30M – GRUPO SAMBLECK

17H – CANTOR SULINHO