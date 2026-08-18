Vacina antirrábica gratuita: saiba onde levar cães e gatos neste sábado (22) em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove neste sábado, 22 de agosto, o Dia de Vacinação Antirrábica Animal 2026 na zona urbana. O objetivo da mobilização é garantir o acesso gratuito à imunização de cães e gatos e reforçar a prevenção contra a raiva no município.

A aplicação das doses ocorrerá em pontos estratégicos espalhados por diferentes bairros, facilitando o deslocamento dos tutores. A maior parte dos locais funcionará no período das 8h às 16h.

Importância da imunização e saúde pública

A vacinação antirrábica é a principal forma de contenção e controle da raiva, uma infecção viral grave que afeta mamíferos e pode ser transmitida aos seres humanos.

De acordo com o coordenador do CCZ, Gilberto Mário dos Santos, a adesão da população é fundamental para garantir a cobertura vacinal em todo o município:

“A vacinação é uma das principais formas de prevenção da raiva e, por isso, é muito importante que os tutores aproveitem essa oportunidade. Estamos levando os pontos de vacinação para diferentes regiões da cidade justamente para facilitar o acesso da população. É um trabalho de prevenção que protege os animais e também contribui para a proteção da saúde de toda a comunidade.”

Locais atendidos na área urbana

A campanha mobilizará postos de atendimento nas seguintes comunidades e bairros:

Região Litoral Norte e Entorno: Setiba, Perocão, Una, Santa Mônica e Pontal de Santa Mônica.

Bairros Centrais e Orla: Praia do Morro, Aeroporto, Jardim Santa Rosa e Jardim Boa Vista.

Demais Regiões Urbanas: Elza Nader, Jabaraí, Portal Clube e Acampamento Adventista.

Os tutores devem conduzir seus animais ao ponto mais próximo de sua residência, atento aos horários específicos de funcionamento estipulados para cada local.

Serviço