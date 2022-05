Com uma história de mais de 40 anos de trabalho focado no cooperativismo de crédito do Rio Grande do Sul, a Sicredi Aliança RS/SC/ES deu mais um importante passo no seu processo de expansão, na noite da última sexta-feira, 27, com a inauguração da primeira agência no município de Guarapari, no Espírito Santo.

A estrutura, com 440 metros quadrados, localizada na Avenida Padre José de Anchieta, 3961, no Bairro de Muquiçaba, abriu ao público nesta segunda-feira, 30, das 10 às 16 horas, com uma equipe de 12 colaboradores.

Presenças. O evento de inauguração foi prestigiado por autoridades e convidados, entre eles, o presidente da Sicredi Aliança RS/SC/ES, Ivo Miri Brugnera; o vice-presidente, Valmir Luís Menegat; o diretor Executivo, Cristiano Piano; os conselheiros de Administração, João Antônio de Oliveira, Mauri Fiorentini e Ramon Schütz Kretzer; o vice-prefeito de Guarapari, Leozildo Dias; o presidente de Câmara de Vereadores, Wendel Lima; o superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) e presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), Carlos André Santos Oliveira; o gerente regional de Desenvolvimento (GRD), Junior Augusto Lenhardt; e o gerente da agência de Guarapari, Samuel Rossini.

O presidente da Sicredi Aliança, Ivo Miri Brugnera, destacou o momento histórico para a cooperativa, que chega ao terceiro estado do país. “Que alegria poder compartilhar com a região de Guarapari a força do cooperativismo de crédito, que há quase 120 anos promove o desenvolvimento das comunidades onde atua. Temos convicção que a nossa chegada será sinônimo de desenvolvimento, prosperidade e qualidade de vida para toda a comunidade”, destacou Miri.

Após a abertura em Guarapari, a Sicredi Aliança RS/SC/ES já projeta a abertura de mais três agências para o segundo semestre de 2022 nos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta e Piúma. “Estamos motivados e focados no plano de expansão da Sicredi Aliança, com o propósito de apresentar uma alternativa mais próxima e colaborativa para a vida financeira dos associados e das comunidades”, destaca o gerente Regional de Desenvolvimento, Junior Augusto Lenhardt.

A região de abrangência em solo capixaba contempla, ao todo, 19 cidades: Itaguaçu, São Roque do Canaã, Laranja da Terra, Itarana, Santa Teresa, Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano, Alfredo Chaves, Guarapari, Iconha, Anchieta, Piúma e Rio Novo do Sul.

Saiba mais – A Sicredi Aliança RS/SC/ES conta atualmente com mais de 70 mil associados e mais de 400 colaboradores, localizados em 36 pontos de atendimento na área de abrangência da Cooperativa, espalhados em 11 municípios do Rio Grande do Sul e outros 17 municípios de Santa Catarina. No ano passado, a Aliança registrou R$ 241,2 milhões em patrimônio líquido e R$ 165,6 milhões de saldo em carteira de consórcios, além de contar com um acréscimo de 39,5% em carteira de crédito. O crescimento de ativos foi de 33,52%, passando de R$ 1,59 bilhão em 2020 para R$ 2,13 bilhões em 2021.