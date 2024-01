A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), lançou o edital do processo seletivo para contratação temporária de 55 profissionais.

Vagas. As oportunidades são para os cargos de coordenador, supervisor, orientador social/educador social, cuidador social, auxiliar de cuidador, cozinheiro e auxiliar de serviços gerais. Os salários variam de R$ 1.523,20 a R$ 2.500,00. Todos os cargos terão carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições. Os interessados poderão se inscrever no processo seletivo simplificado pessoalmente, entre os dias 18 e 19 de janeiro, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, situada à Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Muquiçaba, das 9h às 11h e, das 13h às 17h.

Seleção. O Processo Seletivo será realizado em única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, constituído pela análise de experiência profissional e de títulos apresentados (qualificação profissional) no ato da inscrição.

Cronograma. O resultado parcial do processo seletivo será divulgado no site da Prefeitura de Guarapari (acesse clicando aqui), e no site do Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES, no próximo dia 25.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Acesse o edital e saiba mais clicando aqui.

Serviço:

Processo Seletivo – Secretaria de Assistência Social

Inscrições: 18 e 19 de janeiro – Sede administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, situada à Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Muquiçaba, das 9h às 11h e, das 13h às 17h.

Vagas: 55

