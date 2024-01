A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 desta segunda-feira (1) a Operação Ano Novo. Desde a última sexta-feira (29), policiais do ES intensificaram o trabalho de fiscalização, prevenção de acidentes e combate à criminalidade.

Redução. Nos quatro dias de atividades, a PRF registrou 23 acidentes, uma redução de 17,8%, em comparação com o mesmo período de 2022/2023. Destes acidentes, 7 foram considerados graves. Segundo a PRF, não houve mortes nas rodovias federais do ES. Ao todo, 32 pessoas ficaram feridas no feriado em acidentes nas BRs, uma redução de 11%.

Infrações. A fiscalização flagrou 111 ultrapassagens em locais proibidos, índice 23% menos que o registrado na mesma operação no ano passado, quando 146 motoristas foram autuados por realizar ultrapassagens de forma irregular.

Outro foco da operação foi o combate à mistura álcool e direção. Ao todo, foram realizadas 13 autuações de condutores flagrados dirigindo veículo sob efeito de álcool.

Operação Rodovida. A PRF segue com atuação intensificada na operação Rodovida, em vigor até o dia 18 de fevereiro. A operação tem como foco principal reforçar a fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais durante o período das férias escolares. Ações educativas para o trânsito também estão programadas para este período, que tradicionalmente registra um aumento significativo no número de veículos em circulação, especialmente no Carnaval.

A Operação Rodovida conta com o apoio de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), visando garantir a segurança viária com a redução do número de acidentes, mortes e feridos. O planejamento inclui ações integradas e conjuntas, envolvendo diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados à segurança no trânsito.