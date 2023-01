Policiais civis de Alfredo Chaves e Anchieta, com o apoio de policiais militares de Guarapari, prenderam três pessoas durante operação realizada na última sexta-feira (27), em Escala Operacional (Iseo), nos municípios de Guarapari e Vila Velha. Durante a ação, veículos foram recuperados e entorpecentes, dinheiro e joias foram apreendidos.

São Miguel.Logo no início da manhã, as equipes foram à localidade de São Miguel, na zona rural de Guarapari para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra um indivíduo de 30 anos. No local, o suspeito acompanhou as diligências dos policiais e informou que embaixo de um colchão havia uma arma de fogo.

Além da arma calibre 36, três munições, seis estojos de munições do mesmo calibre já deflagrada e uma motocicleta com sinais de adulteração foram encontrados. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves e autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Drogas. Logo após, as equipes foram em outra localidade da zona rural do município de Guarapari para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de 26 anos. Na residência, os policiais localizaram o suspeito, que franqueou a entrada da equipe.

Durante as buscas, foram localizados um tablete e cigarro de maconha, uma sacola e papelotes com cocaína, cordões e pulseiras prateadas, balança de precisão, e mais de R$ 4 mil em espécie, além de uma motocicleta.

“As investigações apontaram que o suspeito utilizava a mata ao fundo da casa para mercancia das drogas e fazia uso da motocicleta para realizar o tráfico local”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, delegado Luis Carlos Pascoal.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e encaminhado ao presídio.

Alfredo Chaves. Além disso, os policiais tiveram apoio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Alfredo Chaves contra um homem de 61 anos. No local, foram apreendidos dois pinos de cocaína e diversas sacolas contendo maconha.

Na residência, também foi localizada uma estufa desativada dentro do guarda roupa. No interior, havia ventiladores pequenos, exaustores, lâmpadas, extensão e raízes secas. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).