Influenciador filma suposto OVNI gigante em sítio, mas FAB nega registro nos radares

O influenciador digital Mayk Leão, que conta com mais de 760 mil seguidores no Instagram, transformou as redes sociais em um verdadeiro fórum de teorias da conspiração. Ele viralizou ao registrar o que afirma ser um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) nos arredores de seu sítio em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O caso, no entanto, ganhou um novo capítulo após um pronunciamento oficial das autoridades brasileiras.

O mistério começou durante o dia, quando Mayk, que trabalha com o resgate de animais, compartilhou stories mostrando os bichos da propriedade completamente agitados. Logo depois, ele descobriu que a cerca elétrica do sítio havia sido misteriosamente derrubada.

Avistamento. Ao cair da noite, barulhos estranhos começaram a ecoar vindos de uma área de mata fechada. Inicialmente, o criador de conteúdo achou que se tratava de algum animal silvestre, mas o cenário mudou drasticamente.

“Gente, tem algo aqui. Senhor. Meu Deus, o que é isso?”, desabafou ele em pânico enquanto gravava uma luz colorida e gigante flutuando sobre a copa das árvores. Segundo as estimativas do influenciador, o objeto tinha entre 50 e 70 metros de comprimento, emitia ruídos estranhos e era completamente diferente de um drone ou avião convencional. “Ele ficou parado no rio e apagou as luzes. É um rio, uma área fechada, de mata. Não tem nada ali. Ficou cerca de 20 minutos ali em cima do rio. Impossível [ser um drone]. É uma área de difícil acesso e ainda por cima daquele tamanho”, explicou.

Após o período estático, o objeto passou por cima de sua casa e sumiu. Impressionado, Mayk chegou a desenhar um esboço do formato da aeronave para mostrar ao público.

FAB nega atividade incomum. Com a explosão do vídeo na internet, a Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada para verificar o espaço aéreo da região no dia do ocorrido (31 de maio). A resposta da corporação, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), jogou um balde de água fria nos entusiastas da ufologia.

Em nota, a FAB foi categórica ao afirmar que não houve detecção de nenhum objeto desconhecido pelos radares de defesa aérea, tampouco relatos de anormalidades por parte dos aeroportos da região. “A vigilância e o controle do espaço aéreo transcorreram dentro da normalidade”, garantiu o órgão.

Desabafo. Após a repercussão e o posicionamento oficial, Mayk Leão voltou às redes sociais visivelmente emocionado. O influenciador negou que tenha forjado a situação para conseguir engajamento e revelou estar vivendo um pesadelo nos bastidores. “Eu trabalho com resgate de animais, não com esse tipo de conteúdo, mas aconteceu algo sem explicação no sítio e eu consegui gravar. Não fiz isso para ganhar dinheiro. Estou recebendo muitas ameaças e sendo xingado de tudo quanto é nome”, desabafou.