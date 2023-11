Por Fernando Otávio | Em uma análise recente do Guarapari Em Ação (GEA) durante o feriado do Saco Cheio, descobrimos que a recomendação boca a boca é o motor do turismo de Guarapari: mais de 90% dos turistas chegam à nossa cidade influenciados por amigos ou por visitas anteriores. Essa mesma pesquisa revelou que quase todos eles indicariam Guarapari a outros. No entanto, o reflexo desta alta aprovação tem um lado menos brilhante.

Durante os períodos de pico, Guarapari tem testemunhado cenas de desorganização e

desleixo, incluindo ruas e praias sujas e a venda de produtos e serviços de qualidade

questionável. Isto faz que o turista que recomenda a cidade goste deste tipo de cidade e

recomenda a cidade para quem também gosta da desordem, não liga para lixo ou qualidade apenas busca preço. Neste ponto os iguais se atraem e sempre buscam cumprir sua meta que é : curtir a praia com o menor preço.

A Teoria das Janelas Quebradas, desenvolvida por James Q. Wilson e George Kelling, ilustra perfeitamente essa dinâmica: pequenas infrações levam a uma escalada de desordem e criminalidade. Em Guarapari, as “janelas quebradas” podem ser vistas na sujeira acumulada, no comércio informal descontrolado, e na falta de infraestrutura adequada.

Essa percepção de desordem impacta diretamente a qualidade do turismo que atraímos. O

turismo predatório, focado em custos baixos e pouca preocupação com a qualidade, não é o que queremos para Guarapari. Precisamos de um turismo que valorize a qualidade e a

sustentabilidade, contribuindo para o bem-estar da cidade e de seus visitantes. O oposto de quem procura bagunça e que espera ver organização e limpeza. O oposto de quem procura preços baixos e quem busca valor no que paga.

A psicologia ambiental nos ensina que o ambiente influencia o comportamento. Em

Guarapari, podemos usar essa sabedoria para transformar nossos espaços públicos em

ambientes que promovam escolhas sustentáveis.

A mudança começa com ações simples: limpeza das ruas, manutenção das infraestruturas

urbanas, e fiscalização eficaz. É necessário também investir na educação e conscientização

dos turistas e moradores. O município precisa o ano inteiro cumprir suas obrigações de

limpeza urbana, fiscalização de ambulantes, fazer cumprir as leis municipais para termos

calçadas e ambientes organizados. A visibilidade da organização cria consciência de

manter e preservar esta organização..

Ruas limpas, calçadas organizadas e uma clara comunicação das regras são passos fundamentais para redefinir as expectativas e experiências de quem visita nossa cidade.

Por fim, devemos lembrar que a qualidade do turismo em Guarapari depende da qualidade

do nosso ambiente e organização. Com esforços coordenados e uma visão clara de sustentabilidade e qualidade, podemos transformar Guarapari num destino turístico exemplar, conhecido não só por suas belas praias, mas também por sua organização, limpeza e respeito ao meio ambiente.

A tarefa é desafiadora, mas com determinação e colaboração, Guarapari pode e vai brilhar o ano todo, atraindo um turismo que valoriza e respeita a beleza natural e cultural que temos a oferecer.