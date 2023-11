A Prefeitura Municipal de Guarapari divulgou a abertura de um novo processo seletivo com o intuito de preencher 26 vagas para atuação na Secretaria de Saúde, além de formar cadastro reserva, destinado a profissionais com formação nos níveis fundamental e técnico.

Conforme divulgado no edital, as oportunidades disponíveis são para os cargos de Técnico em Enfermagem (21 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (5 vagas).

Inscrições. As inscrições estarão abertas no período de 13 a 17 de novembro de 2023, das 9h às 11h e das 13h às 17h, de forma presencial, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba.

Os candidatos interessados em concorrer a uma dessas oportunidades devem apresentar a comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo desejado, além de atender a requisitos como idade mínima de 18 anos, entre outros critérios especificados no edital.

Remuneração. Os profissionais selecionados cumprirão uma carga horária de 40 horas semanais, recebendo remuneração mensal variando de R$1.523,20 a R$1.740,00.

Seleção. A avaliação dos candidatos será realizada mediante a análise do tempo de serviço na área, bem como a verificação da escolaridade, títulos e cursos relacionados ao cargo desejado. Os critérios de pontuação estão detalhados no edital do processo seletivo, disponível no link.