Foi divulgado nesta terça-feira (17) o balanço total da primeira quinzena de dezembro, realizado pela equipe de salva-vidas de Guarapari. Somente nos quinze primeiros dias do mês, houve 55 resgates, 2 atendimentos pré-hospitalares, 4 localizações de crianças perdidas e 148 orientações aos banhistas em área de risco.

O gerente de salvamento marítimo Leonardo Santos declara que existem guarda-vidas suficientes para atender a alta demanda do verão. Entretanto, ele também alega que a principal preocupação é com os banhistas que não respeitam as sinalizações, se arriscando em áreas perigosas para banho. “Nós fazemos o trabalho de orientação aos banhistas, mas nem sempre somos atendidos por eles”, reitera Leonardo. Ele ainda afirma que uma situação também alarmante é a de crianças perdidas: “Há casos em que uma mesma criança se perde dos pais duas ou três vezes no mesmo dia. Isso demonstra falta de atenção por parte dos responsáveis”.

Projeto Praia Segura. A Secretaria Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), juntamente com a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), desenvolveram e realizam o projeto Praia Segura, principalmente neste verão. Por meio deste projeto, os banhistas serão orientados sobre como procederem assim que encontrarem na praia uma criança perdida. O primeiro passo é levá-la a um dos postos de salvamento marítimo, e lá a equipe estará preparada para tomar providências. A Praia do Morro, por exemplo, possui seis postos de salvamento marítimo:

Posto 01: próximo ao quiosque nº. 02;

próximo ao quiosque nº. 02; Posto 02: Próximo ao estabelecimento Hamburgão;

Próximo ao estabelecimento Hamburgão; Posto 03: Próximo ao Shopping Praia do Morro;

Próximo ao Shopping Praia do Morro; Posto 04: Próximo a Feira da Onda;

Próximo a Feira da Onda; Posto 05: Localizado no CIAC – Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão;

Localizado no CIAC – Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão; Posto 06: Próximo à escultura do Martin Azul.

Orientações aos banhistas. A equipe de salva-vidas enviou à redação do Portal 27 orientações gerais aos banhistas para que se divirtam de forma segura e tranquila.