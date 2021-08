Enquanto os vereadores de Guarapari realizaram sessão em que acabaram arquivando o pedido de investigação contra o vereador Marcelo Rosa (PL), algumas pessoas fizeram uma pequena, mas barulhenta manifestação, em frente à Câmara de Guarapari.

Com panelaços, cartazes e apitos e gritos de “fora Marcelo”, os manifestantes cobravam um posicionamento dos vereadores. Uma das manifestantes conversou com nossa equipe, dizendo que é necessária uma posição dos vereadores.

“Nós queremos respostas porque a gente colocou ele no poder. E as pessoas que colocam, são as pessoas que tiram. E hoje nós queremos respostas dos vereadores, se realmente todos são corruptos, igual ele fala no áudio”, disse Laís Meirelles, que é moradora do bairro Santa Mônica.

Ainda de acordo com ela. “O povo já está cansado de tanta corrupção. E hoje nós queremos repostas e o afastamento dele”, falou.

Arquivado. Mesmo com a manifestação, a Câmara Municipal de Guarapari, através da sua Procuradoria Jurídica, arquivou na tarde de hoje (17), a denúncia contra o vereador Marcelo Rosa (PL), por praticar supostos crimes de corrupção em áudios que foram divulgadas por aplicativos de mensagens.

Só um votou contra. Dos vereadores presentes, a denúncia foi rejeitada a denúncia por 12 votos a 1. Somente o vereador Izac Queiroz (PP) votou contra o arquivamento da denúncia. Ouça o áudio que supostamente apontam corrupção

