A Secretaria da Saúde (Sesa) começou a promover a partir desta terça-feira (17) a abertura de mais um ponto de testagem em local de grande fluxo de pessoas. Desta vez, é a unidade das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, que receberá o serviço.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas, os produtores rurais e trabalhadores que comercializam produtos no local poderão fazer o teste de RT-PCR. A expectativa da Sesa é testar, em média, cem pessoas por dia. Não será por agendamento e sim livre demanda.

O objetivo das testagens em massa é identificar, isolar, acompanhar e intervir em tempo hábil, quebrando, assim, a cadeia de transmissão do vírus. “Estamos consolidando a estratégia estadual de ampliar os locais, deixando-os acessíveis à população por ser uma das formas mais eficientes de controle da disseminação do vírus, pois permite a identificação precoce, acompanhamento dos casos e redução da morbidade da doença”, disse o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso.

O gerente ainda destacou que a iniciativa permite oportunizar um melhor acesso aos trabalhadores da Ceasa e dos seus abastecedores que circulam no ambiente e, por muitas vezes, têm uma rotina de trabalho diferente dos demais trabalhadores.

As amostras coletadas serão encaminhadas ao Laboratório de Saúde Pública do Estado (Lacen) e os resultados estarão disponíveis no prazo entre 48h e 72 horas. O resultado é enviado ao cidadão por SMS.

Serviço

Testagem Covid-9 por RT-PCR

Ceasa: Av. Mário Gurgel, 5468, Vila Capixaba, Cariacica

Dia/Hora: das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira