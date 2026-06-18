Parceria entre prefeito e Governador impulsiona obras e serviços em Guarapari

Guarapari vive um momento de forte integração entre a administração municipal e o Governo do Estado. A parceria entre o prefeito Rodrigo Borges e o governador Ricardo Ferraço tem resultado em avanços importantes nas áreas de infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e geração de empregos, beneficiando diretamente a população do município. Entre as conquistas mais recentes está a ampliação do sistema Transcol, uma demanda histórica da cidade que representa mais mobilidade e melhores condições de transporte para moradores e trabalhadores.

Outro avanço importante foi o fortalecimento da estrutura da Polícia Científica, ampliando a capacidade de atendimento e os serviços prestados à população. Agora, uma nova pauta ganha destaque na agenda conjunta entre o município e o Estado: o fortalecimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Guarapari. A iniciativa busca ampliar as oportunidades para trabalhadores e empresas, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento econômico local.

Na área de infraestrutura, a cidade já colhe os frutos dessa parceria. As obras de recapeamento asfáltico seguem em andamento em diversos bairros, enquanto novos convênios foram firmados para ampliar os investimentos em mobilidade urbana. Além disso, o Governo do Estado mantém importantes intervenções viárias no município, contribuindo para a melhoria da malha urbana.

Os investimentos também chegam à saúde e à educação. Novos convênios estão sendo realizados para melhorias em unidades de saúde e escolas, enquanto a aguardada obra de macrodrenagem do bairro Portal já começou, representando um passo importante para a solução de problemas históricos relacionados às chuvas e alagamentos. A revitalização dos espaços públicos também faz parte desse novo ciclo de desenvolvimento. Diversas praças estão sendo construídas ou reformadas, recebendo novos brinquedos, academias populares e áreas de convivência para as famílias. Para lideranças políticas e moradores, o alinhamento entre a Prefeitura de Guarapari e o Governo do Estado tem criado um ambiente favorável para a realização de investimentos e a concretização de projetos aguardados há anos. O resultado é uma cidade em transformação, com mais obras, mais serviços e melhores condições de vida para a população.

Quem mais ganha com esse momento de diálogo e cooperação é o cidadão guarapariense, que acompanha a chegada de investimentos e a realização de importantes conquistas que contribuem para o desenvolvimento do município e para a construção de um futuro ainda mais promissor para Guarapari.