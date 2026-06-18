Falha em injetáveis: Anvisa determina recolhimento preventivo de três lotes de medicamentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de três lotes de medicamentos e soro fisiológico. A medida preventiva, publicada no Diário Oficial da União, foi motivada pela identificação de graves falhas de qualidade, que incluem desde desvios de fabricação até a presença de fragmentos de vidro e corpos estranhos nos produtos.
Como os itens afetados são de uso injetável ou intravenoso, administrados diretamente na corrente sanguínea, qualquer contaminação representa riscos elevados à saúde dos pacientes.
Lotes Afetados e Irregularidades Identificadas. A resolução da agência atinge especificamente três fabricantes. Confira os detalhes de cada lote suspenso:
|Medicamento / Produto
|Fabricante
|Lote Afetado
|Problema Detectado
|Polycid (Antibiótico injetável)
|União Química
|2519879
|Fragmento de vidro encontrado dentro de um frasco-ampola lacrado. O recolhimento foi iniciado de forma voluntária pela empresa.
|Fosfato de Clindamicina 150 mg/ml (Antibiótico)
|Hypofarma
|24101854
|Solução com coloração amarelada, presença de corpos estranhos e formação de precipitados em ampolas fechadas.
|Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9% (Soro)
|Equiplex
|2513588
|Confirmação de não conformidade com as normas de fabricação (detalhes específicos não foram divulgados pela agência).
Atenção: A suspensão se restringe apenas aos lotes listados acima. Outros lotes dos mesmos medicamentos continuam com a comercialização e o uso liberados.
Riscos à Saúde e Complicações. Medicamentos administrados por via injetável exigem esterilidade e pureza absolutas. A introdução de partículas invisíveis a olho nu, fragmentos de vidro ou precipitados no organismo pode provocar:
- Irritação e inflamação dos vasos sanguíneos;
- Reações adversas graves e infecções;
- Bloqueios vasculares causados por materiais estranhos na corrente sanguínea;
- Comprometimento do tratamento médico hospitalar.
Orientações para Pacientes, Clínicas e Hospitais. A Anvisa orienta que cidadãos, farmácias, hospitais e distribuidores verifiquem imediatamente os estoques e as embalagens. Caso possuam algum dos lotes suspensos, o uso deve ser interrompido na hora.
O passo seguinte é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do fabricante ou com o local onde o produto foi comprado para receber instruções sobre devolução, troca ou descarte seguro.
O que dizem os fabricantes.
- Hypofarma: Informou em nota que está tratando o caso alinhada aos protocolos regulatórios e mantém colaboração integral com a autoridade sanitária.
- União Química e Equiplex: Não emitiram posicionamentos detalhados até o momento, mas a União Química cooperou ao iniciar o recolhimento do lote do antibiótico Polycid voluntariamente.