Falha em injetáveis: Anvisa determina recolhimento preventivo de três lotes de medicamentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de três lotes de medicamentos e soro fisiológico. A medida preventiva, publicada no Diário Oficial da União, foi motivada pela identificação de graves falhas de qualidade, que incluem desde desvios de fabricação até a presença de fragmentos de vidro e corpos estranhos nos produtos.

Como os itens afetados são de uso injetável ou intravenoso, administrados diretamente na corrente sanguínea, qualquer contaminação representa riscos elevados à saúde dos pacientes.

Lotes Afetados e Irregularidades Identificadas. A resolução da agência atinge especificamente três fabricantes. Confira os detalhes de cada lote suspenso:

Medicamento / Produto Fabricante Lote Afetado Problema Detectado Polycid (Antibiótico injetável) União Química 2519879 Fragmento de vidro encontrado dentro de um frasco-ampola lacrado. O recolhimento foi iniciado de forma voluntária pela empresa. Fosfato de Clindamicina 150 mg/ml (Antibiótico) Hypofarma 24101854 Solução com coloração amarelada, presença de corpos estranhos e formação de precipitados em ampolas fechadas. Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9% (Soro) Equiplex 2513588 Confirmação de não conformidade com as normas de fabricação (detalhes específicos não foram divulgados pela agência).

Atenção: A suspensão se restringe apenas aos lotes listados acima. Outros lotes dos mesmos medicamentos continuam com a comercialização e o uso liberados.

Riscos à Saúde e Complicações. Medicamentos administrados por via injetável exigem esterilidade e pureza absolutas. A introdução de partículas invisíveis a olho nu, fragmentos de vidro ou precipitados no organismo pode provocar:

Irritação e inflamação dos vasos sanguíneos;

Reações adversas graves e infecções;

Bloqueios vasculares causados por materiais estranhos na corrente sanguínea;

Comprometimento do tratamento médico hospitalar.

Orientações para Pacientes, Clínicas e Hospitais. A Anvisa orienta que cidadãos, farmácias, hospitais e distribuidores verifiquem imediatamente os estoques e as embalagens. Caso possuam algum dos lotes suspensos, o uso deve ser interrompido na hora.

O passo seguinte é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do fabricante ou com o local onde o produto foi comprado para receber instruções sobre devolução, troca ou descarte seguro.

O que dizem os fabricantes.