O Avante retirou esta semana o apoio à candidatura de Audifax Barcelos (Rede) para governador do Espírito Santo. A sigla, que faz parte da coligação do redista, continua legalmente na aliança, mas informalmente dará apoio a Renato Casagrande (PSB).

A informação veio do presidente estadual do Avante no Espírito Santo, Marcel Carone. Na entrevista ele fala sobre como Nelson Junior, candidato à Senador pelo seu partido, está sendo prejudicado pelo não cumprimento dos acordos e promessas feitas pelo candidato ao governo, Audifax Barcelos.

“É o melhor candidato à Senador e precisa dar ciência à sociedade sobre sua história de vida, os serviços prestados ao Espírito Santo e ao Brasil, além de suas propostas e projetos em favor dos capixabas e do povo brasileiro. Ele conta com a multiplicação dos seus apoiadores, principalmente nas mídias sociais”, disse Marcel Carone.

“Eu já vi muita coisa triste na política, nesse pouco tempo em que estou, e o Audifax, para mim, é a grande decepção, até o momento”, afirmou o dirigente da legenda.