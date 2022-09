A Prefeitura de Guarapari em informativo divulgado nesta quarta-feira (28), afirma que as obras do Hospital Cidade Saúde estão em fase final. De acordo com a prefeitura, a fachada ganhou porcelanatos e mais um fechamento com pele de vidro, está sendo executado na parte frontal da obra.

Ainda segundo a prefeitura, a laje da subestação foi concluída, estão sendo instalados revestimentos cerâmicos nas paredes externas, 9 racks para distribuição da rede de dados e voz. Além disso, o Hospital acaba de receber 219 vasos sanitários, 222 lavatórios, 99 chuveiros térmicos e mictórios.

3º pavimento. A prefeitura explica ainda que o assentamento de piso de todo o 3º pavimento será iniciado neste mês de outubro, a rede de drenagem e de esgoto externa estão sendo preparadas. E ainda, continua em execução serviços de pintura, elétrica e hidráulica, conclusão de rede hidro sanitárias, rede de incêndio, rede de distribuição de água quente e fria.

A prefeitura explica ainda que no térreo, a ala 5 está recebendo instalação de drywall, e no segundo pavimento já está no término o serviço de instalação da rede para gases medicinais. A prefeitura só não deu prazos específicos para o final da obra.

No informativo o prefeito afirmou que. “Os moradores de Guarapari vêm sofrendo muito, dependendo de transferências para hospitais mais distantes na Grande Vitória, quantas vidas foram perdidas nesse trajeto. Nós estamos construindo um hospital moderno e com estrutura completa para os atendimentos de média e alta complexidade”, disse o prefeito Edson