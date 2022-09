Ponta da Fruta ganhou mais um atrativo turístico. Depois de receber o Parque da Baleia, com a pista de Pump Track à beira-mar, o balneário agora conta com a revitalização da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e um mirante, em 180°, no entorno da igreja.

A obra requalificou a infraestrutura do local para melhor atender moradores e turistas, trazendo maior segurança e agilidade para quem tem o desejo de conhecer as paisagens do alto do morro e contemplar mais uma linda vista da cidade. Com 283,90 m² de área construída, foram investidos R$ 696 mil. O local também recebeu iluminação de LED e RGB, que faz a igreja mudar de cor.

De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo, a entrega coloca Ponta da Fruta no roteiro turístico municipal, estadual e nacional, além de trazer pertencimento aos moradores e turistas.

“A Região 5 não se sentia parte de Vila Velha. Os muros invisíveis que existiam entre as comunidades acabaram. Todos estão sendo tratados de forma igual. O mesmo equipamento que tem em uma região, tem em outra. Nosso trabalho aqui em Ponta da Fruta não terminou até potencializar de vez esse polo turístico. Temos vocação para ser referência em turismo e estamos mostrando isso na data de hoje, quando comemoramos o Dia Mundial do Turismo”, comentou o prefeito, antecipando que Ponta da Fruta receberá mais obras.

“Tem duas importantes avenidas em Ponta da Fruta que há décadas ninguém fez. Nós licitamos e nos próximos dias voltaremos para assinar a ordem de serviço. Além da orla de Ponta da Fruta e de Nova Ponta da Fruta, que esperamos executar até 2024”.

Com as bênçãos do padre Paulo Regis, pároco da comunidade, a cerimônia de inauguração atraiu muitos moradores, fiéis e turistas. O padre ficou emocionado com a obra.

“Este é um momento importante para a vida e vitalidade do nosso balneário. Antes, via esse local abandonado. Agora, ainda que nesses tempos difíceis, foi construída mais uma infraestrutura para valorizar a nossa região”, destacou padre Paulo.

Para a presidente do Circuito Turístico Ponta da Fruta, Síntia do Nascimento Hernandez, o momento é de resgate de pessoas, de protagonismo e de dignidade ao balneário.

“A entrega trouxe para a gente dignidade, pois tudo acontecia do outro lado da cidade. Porém, as coisas começaram a acontecer aqui também. Queríamos um parquinho e ganhamos uma nova praça, o pump track e, agora, outro importante sonho foi realizado. Entregamos um projeto e recebemos essa maravilha, grandiosa. A comunidade inteira está sem palavras para agradecer”, disse emocionada.