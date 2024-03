O Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou a pré-candidatura do ex vereador Geovane Meneguelle à Prefeitura de Anchieta. A confirmação foi feita pelo presidente do partido; Weverson Meireles e contou com a presença do ex deputado estadual Alexandre Quintino, membro da diretoria do partido.

Em suas redes sociais, Geovane agradeceu o apoio do partido, afirmou que seu foco principal é o cidadão e citou que Anchieta necessita de melhorias urgentes em diversas áreas, especialmente, na saúde, turismo e geração de emprego e renda.

“Vamos trabalhar para unir propostas em prol de um único projeto para o município de Anchieta. Nas próximas semanas, vamos intensificar as conversas com a sociedade, lideranças, entidades e debater ações para promover as cadeias produtivas da cidade e melhorar a prestação dos serviços públicos, principalmente nas áreas mais deficientes, como a saúde”, disse Geovane.

Geovane foi vereador por 3 (três) mandatos na cidade de Anchieta e atualmente lidera o gabinete do deputado estadual Tyago Hoffmann, sendo considerado no meio político um excelente articulador.