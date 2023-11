Uma pesquisa realizada nas principais praias de Guarapari, durante o período da “Semana do Saco Cheio”, que ocorre entre o feriado do dia das crianças, (12/10) e dia dos professores (15/10), apontou que 99,68% dos turistas entrevistados recomendam a cidade para outras pessoas.

Os dados são frutos de um esforço pioneiro para compreender o perfil dos turistas que frequentam as belas praias de Guarapari durante feriados prolongados.

GEA. Os empresários locais uniram forças por meio do movimento Guarapari Em Ação – GEA, para conduzir essa pesquisa inédita na cidade.

“O Guarapari Em Ação veio para apoiar os empresários e a gestão pública. É uma entidade sem fins lucrativos e o movimento é apolítico. Nós nos unimos aos empresários para buscar melhoria na qualidade de vida, que se faz com geração de bons empregos, pessoal capacitado que vai atrair empresas maiores e vão desenvolver as daqui também”, destacou o presidente do GEA, Durval Vieira de Freitas.

Evento. A apresentação dos dados ocorreu na manhã desta quinta-feira, 09/11, em um café da manhã para empresários e a imprensa no Hotel Gaeta em Meaípe. Representantes de diversas associações relacionadas ao turismo compareceram e a imprensa local e regional marcou presença no evento.

O secretário de turismo, Edgar Behle, também conheceu de perto a apuração e destacou: “O turismo só se faz quando todos da sociedade se unem. As pesquisas são importantes e precisam ser feitas diversas vezes”.

Pesquisa. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Perfil, que já coordenou diversas campanhas em demais cidades capixabas.

A Praia do Morro, Praia de Meaípe e o passeio de escuna são os 3 principais atrativos turísticos de Guarapari segundo os turistas entrevistados pela pesquisa.

Praia do Morro, 16%;

Praia de Meaipe, 7,82%

Passeio de Escuna 6,91%,

Sobre o fim de semana prolongado na “semana do saco cheio” em si, este número ficou com 97,76% de positividade.

Turismo. Para o empresário Rodolfo Mai, que é da construção civil e também da diretoria do GEA, a pesquisa veio ajudar a nortear ações para o desenvolvimento do setor de turismo.

“Essa pesquisa veio como uma luz aos empresários de Guarapari para entender quem é o público de Guarapari, de onde vem, para onde vão, quais as expectativas. E isso nos ajuda a tomar as ações necessárias para alcançá-los e prestar um melhor serviço a eles”, pontuou Rodolfo.

Hotéis e pousadas ainda são os meios de hospedagem mais utilizados

A pesquisa apontou que mais de um terço destes turistas ficaram hospedados em hotel ou pousada, 34,62%. Outros 30,45% optaram por alugar casa. Esses dados animaram os empresários do setor, como destacou o presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari – AHTG, Fernando Otávio.

“Mostrou que quem procura hospedagem tem uma renda melhor, procura um conteúdo melhor e procura mais qualidade na cidade. Consome gastronomia e outros produtos e isso é positivo para Guarapari e para a hotelaria”, disse Fernando.

Indicadores. Um indicador importante, mostra que 66,99% destes turistas pretendiam ficar entre 3 e/ou 4 dias na cidade.

O número de pessoas que não fizeram reserva ultrapassou a metade, chegando a 51,92%.

Já o ticket médio gasto por 83,97% turistas variaram de R$100,00 até mil reais.

19,87% dos turistas gastaram, em média, de R$500,00 a mil reais.

A pesquisa foi realizada na Praia do Morro, praias do Centro, Enseada Azul e Meaípe. Foram ouvidas 312 pessoas nos dias 13 e 14 de outubro de 2023.

Perfil do turista de Guarapari / Semana do Saco Cheio

Turista padrão: