Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Filomena Quitiba, localizada em Piúma, vão representar o Estado do Espírito Santo na 29ª edição da Ciência Jovem, entre os dias 22 e 24 de novembro, em local ainda a ser definido. A participação dos alunos está entre os 260 projetos selecionados, de estudantes e educadores do Brasil, México, Espanha, Paraguai e Porto Rico.

“A apresentação dos alunos será na categoria “Incentivo à pesquisa”, dialogando com o Novo Ensino Médio e com a Base Nacional Comum Curricular”, disse o professor Lucas Antônio Xavier.

Os alunos Vitor do Carmo Bahia e Murilo Charles Malta vão apresentar o projeto “Atividade experimental histórica: Disco de Arago”. “Eu me sinto bastante orgulhoso por saber que não só estaremos representando a Escola Filomena Quitiba, como todo o Espírito Santo, já que no Estado apenas nós dois vamos apresentar”, disse Murilo Charles Malta.

A Escola Professora Filomena Quitiba participará pela terceira vez desse evento, demonstrando o empenho da escola na adoção de práticas pedagógicas para o ensino de ciências, condizente com os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular.

“É incrível apresentar um trabalho em uma área que tenho entusiasmo, e é emocionante o fato de não só estar representando o Estado, pois fomos o único grupo que passou para essa etapa. Estou muito ansioso para ver os experimentos que conheceremos na 29ª edição da Ciência Jovem”, disse o estudante Vitor do Carmo Bahia.