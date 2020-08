Em pesquisa do Instituto de Pesquisa Perfil, contratada pelo Portal 27, foi verificado que 62,79% dos entrevistados usam máscara o tempo todo, ao sair de casa. A pesquisa, que ouviu 508 pessoas entre os dias 17 e 18 de agosto de 2020, possui margem de erro é de 4,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado sob o número ES-05166/2020.

Máscara. Na pesquisa levantada pelo Portal 27, 62,79% dos entrevistados afirmaram que fazem uso de máscara o tempo todo, ao sair de casa. 22,44% dessas pessoas disseram que utilizam de vez em quando e 8,26% afirmaram que quase não usam. 6,49% dos entrevistados se mantiveram indecisos sobre.

Álcool em gel. Enquanto 44,29% das pessoas entrevistadas consideram muito importante a higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão, 43,3% consideram importante, 3,54% consideram uma ação “sem muita importância” e 8,85% ficaram indecisos.

Medo. Quanto à possibilidade de contrair a doença, 36,02% dos entrevistados afirmaram ter “um pouco de medo”. 35,82% dessas pessoas disseram que têm “muito medo” e 27,36% não têm medo. 0,78% das pessoas ficaram indecisas.

Combate ao coronavírus. Quando perguntados se aprovam ou reprovam as ações desenvolvidas pela prefeitura no combate à Covid-19, 61,22% dos entrevistados afirmaram que aprovam essas medidas. 32,67% dessas pessoas reprovam as ações da prefeitura no enfrentamento do vírus e 6,10% das pessoas se mantiveram indecisas sobre o assunto.