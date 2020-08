Agora você tem o lugar certo para comprar produtos de limpeza para sua casa ou para seu escritório. Chegou em Guarapari a Start Shop Kasa Clean, uma loja conceito em produtos de higienização e limpeza com preços arrasadores.

Opção completa. De acordo com Franck Manjeli da Silva , gerente da Kasa Clean, a proposta da empresa é dar ao consumidor uma opção completa de higienização e limpeza. “Por isso que o conceito da Start Shop Kasa Clean é o centro de solução de higienização e limpeza, ou seja, tudo que a pessoa venha precisar para higienização, seja do seu ambiente de trabalho, escritório, clínicas hospitalares, lava jato, residências, indústrias alimentícias, seja qual for a necessidade de higienização e limpeza, a Start Shop Kasa Clean terá”, afirmou.

Qualidade. O objetivo da empresa, de acordo com Franck, é associar custo baixo à qualidade. “Oferecemos o melhor custo-benefício de produtos de higienização e limpeza, sempre focando em solução de higienização e limpeza”, afirmou.

Atendimento. A Kasa Clean atende não somente o consumidor que precisa de produtos de limpeza para sua residência, mas também fornece produtos para empresas, escritórios, clínicas, hospitais, lava-jatos, lavanderias, condomínios, cozinhas industriais.

Serviços. A empresa não somente fornece os mais variados tipos de produtos de limpeza, mas também presta serviços. “Um diferencial que nós temos é a prestação de serviço de um profissional técnico que visita as empresas para ensinar aos funcionários as melhores práticas de higienização e limpeza, utilizando os nossos produtos”, afirmou.

Franck tem boas expectativas e aposta no segmento de produtos oferecidos pela Kasa Clean. “As expectativas são as melhores, porque a cada dia a população tem se conscientizado acerca da importância de limpeza, higienização, sanitização não somente no ambiente industrial, mas também nos lares”, afirmou.

Coronavírus. A Kasa Clean está tomando todos os cuidados no combate ao coronavírus. “Para receber esse público nós criamos um processo de barreira sanitária, utilizando tapetes para higienização dos pés, produtos de limpeza de qualidade para higienização do ambiente. Estamos usando produtos aprovados que são a base de quaternários de amônia que é um dos princípios ativos aprovados pela Anvisa que tem efeito de excelência para a eliminação do vírus. Temos álcool gel para os clientes higienizarem as mãos e utilizamos máscaras”, finalizou.

¨*Informe Publicitário



Av. Padre José de Anchieta, 1030 – Bairro Aeroporto

Guarapari / ES

Facebook e Instagram: Kasacleanlimpeza

Whatsapp: 27 99622-2828

Telefone 27 3030-3131