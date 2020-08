Na pesquisa encomendada pelo Portal 27, realizada pelo Instituto de Pesquisas Perfil entre os dias 17 e 18 do mês de agosto desse ano, os eleitores do município de Guarapari avaliaram a gestão do atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Para a pergunta “Como o Senhor avalia hoje o mandato do governador Renato Casagrande?” foram entrevistadas 508 pessoas, que poderiam escolher entre 6 opções de resposta, sendo elas: Ótimo; bom; regular para bom; regular para ruim; ruim; péssimo.

Positiva. As respostas foram em sua maioria positivas para o atual governador, 71,45% das pessoas entrevistadas declararam que a gestão de Casagrande é positiva (junção das respostas das opções ótimo, bom e regular para bom) e apenas 23,42% declararam que a gestão é negativa (junção dos resultados regular para ruim, ruim e péssimo).

O resultado foi: Ótimo – (6,1%); Bom (31,69%); Regular para bom (33,66%); Regular para ruim (8,66%); Ruim (6,1%); Péssimo (8,66%). Indecisos/Não souberam responder (5,11%)

Pandemia. Esses resultados positivos mostram que mesmo em meio a pandemia e com todas as dificuldades, a gestão de Renato Casagrande no enfrentamento ao Covid-19, está sendo bem feita. O Espírito Santo é um dos estados destaque no enfrentamento do novo coronavírus, mesmo com medidas consideradas impopulares pela população, os moradores de Guarapari o avaliaram de forma positiva.

Além do combate à pandemia, outro motivo para que a popularidade do governador se mantenha em alta, pode ser a gestão da política econômica de Casagrande, que recentemente voltou a conquistar a nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no que diz respeito à Capacidade de Pagamento do Estado (Capag).

Por João Pedro Barbosa, estagiário.