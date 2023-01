Uma pesquisa de identificação do perfil do turista e do excursionista realizada pela Secretaria de Turismo (Setur) no Réveillon do Espírito Santo mostrou que a data atraiu muitos turistas ao Estado.

Segundo o levantamento, 78,7% dos entrevistados vieram ao Estado exclusivamente para passar o Réveillon e 48,8% dos turistas e excursionistas estavam curtindo a festa pela primeira vez em solo capixaba devido à indicação de familiares e amigos (45,7%), além da proximidade com seu local de residência.

O trabalho foi desenvolvido pela Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios e monitorado em tempo real pelo Observatório do Turismo da Setur e realizado em cinco municípios do Estado. Segundo a pesquisa, o gasto médio diário do visitante foi de aproximadamente R$ 350,00 considerando os gastos com hospedagem, alimentação, transporte, eventos, dentre outros itens.

O secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, destacou o trabalho realizado pelo Observatório. “Os dados captados pelas pesquisas são importantes para avaliação de nossas ações de promoção, nossos serviços, além de termos as impressões dos nossos visitantes quanto à limpeza, infraestrutura e segurança do destino Espírito Santo”.

Origem. A pesquisa mostrou que, dos turistas e excursionistas que estiverem no Espírito Santo no Réveillon, a maioria é formada por brasileiros, provenientes do Espírito Santo (45,5%), seguido por Minas Gerais (29,0%), Rio de Janeiro (9,3%), São Paulo (5,7%) e Bahia (2,4%).

Além de termos visitantes de 100% dos estados do Sudeste, também tivemos a representação da totalidade das regiões Sul e Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Da região Nordeste, apenas não há registro de pessoas dos estados de Pernambuco e Piauí. Já da região Norte, somente os estados do Acre, Amapá e Roraima não foram representados na pesquisa. Dos estrangeiros que vieram ao Estado, recebemos turistas dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, México, Noruega e Suíça.

Perfil. Entre os entrevistados 53% são homens. A maioria das pessoas que respondeu à pesquisa tem entre 31 a 40 anos (27,5%), seguido do público entre 18 a 25 anos (21,9%) e os de idade entre 26 a 30 anos (19,1%). Os dados também mostram que 40,2% têm o Ensino Médio completo e 37,7% Ensino Superior completo. A maioria do grupo pesquisado que curtiu a virada do ano em cinco municípios capixabas – Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta e Conceição da Barra – tem renda média de dois a cinco salários mínimos (37,7%), sendo 18,2% com renda de cinco a dez salários e 17,8% de um a dois salários mínimos.

Dos entrevistados, 52,4% viajou para o Espírito Santo com suas famílias e 22,9% com grupo de amigos. A pesquisa demonstra que a maioria dos visitantes chegou ao Estado com automóvel próprio (60,6%). Usaram ônibus de linha 17,1% dos entrevistas e avião, 12,8%. Quanto aos meios de hospedagem, 33,9% dos entrevistados ficaram em casas de parentes ou amigos; 21,5% em apartamentos ou casas alugadas; 14,1% em hotéis; 10,8% em casas ou apartamentos próprios e 8,9% em pousadas.

Avaliação do destino. Com relação à avaliação dos destinos turísticos, de uma forma geral, a segurança pública foi avaliada como ótima e boa para 84,7% dos entrevistados. Quanto à limpeza pública, 84% consideraram como ótima e boa.

Quanto à programação cultural oferecida pelos municípios onde ocorreu a pesquisa, para 70,3% do público pesquisado em Anchieta a avaliação foi ótima e boa. Em Conceição da Barra, 86,2% avaliaram como ótima e boa os eventos promovidos pelo município. Em Vitória, 74,7% consideraram ótima e boa a programação cultural.

Saiba mais: https://bit.ly/3imYom7