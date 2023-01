A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda (09) dois homens procurados pela justiça. Uma prisão ocorreu em Itapemirim, a outra, em São Mateus, em fiscalização de criminalidade da PRF no ES.

Em Itapemirim, no Sul do ES, as 11h, a polícia abordou na BR 101 durante ação voltada para criminalidade um veículo Fiat Uno com placas de Cachoeiro de Itapemirim. Em consulta aos sistemas policiais foi identificado para o condutor, um homem de 46 anos, mandado de prisão por homicídio e por constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Além disso, como o homem não possuía habilitação e seu veículo estava irregular, ele foi autuado e o Fiat Uno encaminhado ao depósito.

Já em São Mateus, no norte do ES, às 21h, foi abordado um Fiat Pálio na BR 101, ocupado por condutor e um passageiro. Durante as verificações foi localizado um mandado de prisão expedido pela justiça de Brasília em nome do passageiro, um homem de 42 anos, morador de Jaguaré, no ES, por associação criminosa, roubo e constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. O homem foi encaminhado à central de flagrante da Polícia Civil em São Mateus. O condutor e o veículo foram liberados.

Ações de criminalidade da PRF. Em 2022 foram 86 pessoas presas por constar mandado de prisão em aberto. Em 2021, foram cumpridos 79 mandados de prisão.