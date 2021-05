A prefeitura de Guarapari abriu nesta segunda-feira (17), a partir das 11h, o agendamento para pessoas com comorbidades, de 40 a 59 anos. Segundo a prefeitura, foram disponibilizadas 2.100 doses da vacina Astrazeneca, mas muitas pessoas não conseguiram fazer o agendamento. O engenheiro Marcos Silva, que está no grupo de risco, enviou mensagem para nossa redação, e disse que não conseguiu.

Para conseguir vacinar tinha que fazer o agendamento pelo site da prefeitura. “Eu entrei logo as 11h, tentei, tentei e nada. Foi mais de meia hora tentando e logo apareceu a mensagem que já tinha acabado. Não consegui”, desabafou ele que tem diabetes.

O jornalista Wilcler Carvalho, editor do portal 27, que tem hipertensão também não conseguiu. “Eu entrei por volta de 11h30. Fiquei tentando a todo momento, troquei até de navegador, pensando que podia ser esse problema, mas por volta das 12h, recebi a mensagem no site que não havia mais vagas”, explicou.

Novos lotes. A mensagem da prefeitura era que de novos agendamentos seriam feitos assim que chegassem novos lotes de vacinas. Segundo a prefeitura, para quem conseguiu a vacinação deste agendamento acontecerá na terça-feira (18) e quarta (19), no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Ativos / Sem carro.

No dia da vacinação, precisam levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o CPF, cartão SUS, documento identidade, comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável e o laudo médico/ou declaração do enfermeiro/ ou a prescrição médica que comprove a comorbidade.