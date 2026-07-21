Umidade marítima traz chuva ao ES, mas calor volta forte e termômetros devem chegar a 30°C

A semana no Espírito Santo será marcada por uma transição meteorológica: a umidade trazida pelos ventos que sopram do oceano ainda garante chuva rápida entre a madrugada e o fim da manhã em parte do Estado, mas o sol ganha espaço e eleva as temperaturas nos próximos dias. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

De acordo com o órgão, o clima típico de inverno permanece presente, combinando manhãs amenas — com destaque para as áreas serranas — e tardes cada vez mais quentes. A partir de quinta-feira (23), o tempo firme voltará a predominar em todo o território capixaba, empurrando os termômetros até a casa dos 30°C em diversas regiões.

Terça-feira (21): Instabilidade no litoral e no Norte

Nesta terça-feira, a circulação dos ventos costeiros favorece a entrada de umidade marítima, provocando chuvas rápidas entre a madrugada e o fim da manhã na Grande Vitória e na porção Norte capixaba. Nas demais localidades, o dia será de céu nublado, porém sem previsão de chuva.

Panorama regional para terça-feira:

Grande Vitória: Termômetros variam entre 18°C e 27°C. Na capital, Vitória, a mínima fica em 19°C e a máxima atinge 27°C.

Regiões Sul e Serrana: Sol aparece entre nuvens. Apenas a região das Três Santas, na Serra, pode registrar chuva isolada ao longo do dia.

Norte, Noroeste e Nordeste: Predomínio de muitas nuvens com possibilidade de chuva rápida na madrugada e manhã. As temperaturas máximas chegam a 29°C.

Quarta-feira (22): Sol volta a predominar e tempo estabiliza

Na quarta-feira, os ventos úmidos vindos do mar ainda mantêm a possibilidade de chuva rápida no período da manhã, restrita ao litoral da Região Nordeste. Ao longo do dia, no entanto, a nebulosidade perde força e o sol volta a brilhar.

Nas demais regiões do Estado, a previsão é de sol entre nuvens e tempo firme. As temperaturas seguem agradáveis em grande parte do território, com máximas variando de 26°C a 29°C. Já nas áreas de maior altitude da Região Sul, o frio da manhã se destaca, com mínimas podendo registrar até 14°C.

Quinta-feira (23): Tempo firme e máximas de 30°C

A partir de quinta-feira, o cenário muda e o tempo firme passa a predominar em todo o Espírito Santo, sem qualquer expectativa de chuva.

Com a presença constante do sol entre nuvens, as temperaturas sobem gradualmente e voltam a atingir 30°C em municípios da Grande Vitória, do Sul e do Noroeste capixaba. Apesar das tardes mais quentes, as manhãs permanecem amenas, sobretudo nas regiões de maior altitude.